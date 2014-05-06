Дискография
Песни военных лет
#Войнаимир
Сказка о странствии и поиске счастья
Человек-птица
Музыкальный фильм
OFF/ON
Течение
Сны
Синглы
Чёрный ворон
День Победы
Перед русским рассветом
Бронебойная лирическая
Чеканка
Аллея вдов
Призрак Победы
Миномётный джаз оркестр
Миномётный джаз
Икона Донбасса
Волга 149.200
Солдат из Назарета
Посланье
Сомали
Батальон Донбасс — палас
По дороге фронтовой
На страже
Солдат
Хвала
Отбойный молоток
Русские витязи
Марш Русского Донбасса
Красная Армия всех сильней
Перекличка
Русский лес
Зимняя песенка
Ангел Херсонеса
Армата
Ярополк
Урожай
В космос
Воздушная гавань
Новый мир
Партизанская
Рвать
Моя Спарта
Ты умеешь летать Сергей Бобунец & Чичерина
На передовой
Опасно
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